Lübnan'da İsrail Saldırıları: 294 Can Kaybı

07.03.2026 20:19
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik saldırılarında can kaybının 294'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ABD ortaklığında İran'a yönelik sürdürülen saldırıların yanı sıra Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı yükselmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart pazartesi gününden bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 294'e, yaralı sayısının bin 23'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirmişti. Söz konusu saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir karargah ve Hizbullah'a ait 3 karargahın imha edildiği öne sürülmüştü.

Ayrıca Hizbullah, dün İsrail ordusuna ait 4 helikopterin dün saat 22.30 sıralarında Suriye yönünden ülkeye sızdığını ve Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının dağlık kesişim noktasına piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu girişim sırasında İsrail ordusu, Hizbullah mensupları ve Lübnan askeri ile silahlı çatışmaya girmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

