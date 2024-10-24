Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3 Asker Hayatını Kaybetti

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Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda yaralıları tahliye eden askerlere İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Başkent Beyrut'un güneyine ise gece boyu en az 17 saldırı gerçekleştirildi, 6 bina yerle bir oldu, en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Bint Jbeil bölgesine bağlı Yater köyünde yaralıları tahliye etmek için operasyon gerçekleştiren askerlerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırıda 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Beyrut'a 17 saldırı: 6 bina yıkıldı, 1 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece boyu başkent Beyrut'un güneyine en az 17 saldırı gerçekleştirdiği, en az 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırıların uyarı yapılmadan başlatıldığı ve 6 binanın yerle bir edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu: "160'tan fazla Hizbullah hedefi vuruldu"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan genelinde "fırlatma rampaları, askeri binalar ve askeri altyapılar da dahil olmak üzere 160'tan fazla Hizbullah hedefine" saldırı düzenlediği, bazı Hizbullah mensuplarını da öldürdüğü ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da en az 2 bin 574 kişinin hayatını kaybetti, 12 bin 1 kişi yaralandı. - BEYRUT