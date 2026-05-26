Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3 Bin 213 Ölü

İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 213'e, yaralı sayısının ise 9 bin 737'ye yükseldiği ifade edildi. - BEYRUT