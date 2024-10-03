Lübnan\'da İsrail Saldırısı: 1 Asker Öldü, 1 Yaralı

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Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısında 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Marjayoun bölgesine bağlı Taybeh kasabasında Lübnan Kızılhaç'ı ile birlikte kurtarma ve tahliye görevi yürüten askerlerin İsrail'in saldırısına uğradığı belirtildi. İsrail'in saldırısında 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı. - BEYRUT