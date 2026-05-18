Lübnan'da Saldırılarda Ölüm Sayısı 3020'ye Yükseldi

18.05.2026 19:20
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3020'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihiden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 20'ye, yaralı sayısının ise 9 bin 273'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihiden bu yana ölü sayısının 3 bin 20'ye, yaralı sayısının ise 9 bin 273'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile İran'a başlattığı saldırıların ardından Hizbullah'ın misillemelerini neden göstererek Lübnan'da başkent Beyrut'un banliyöleri de dahil olmak üzere çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Söz konusu ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasındaki temaslar kapsamında temsilciler, 14-15 Mayıs tarihlerinde üçüncü kez ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temasların "son derece verimli" geçtiği belirtilerek, "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
