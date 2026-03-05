Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 102'ye Yükseldi

Lübnan'da İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye, yaralıların sayısı 638'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye, yaralıların sayısı 638'e yükseldiğini belirtti.

Öte yandan altıncı gününe giren savaşta İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Orta Doğu genelinde de çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülkelerden yapılan resmi açıklamalara göre; İsrail'de 10 kişi ölürken, Kuveyt'te 3, Bahreyn'de ve Umman'da 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Suriye'de 4 ve Irak'ta en az 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu ise Kuveyt'teki İran saldırıları sırasında 6 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. - BEYRUT