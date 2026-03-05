Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 102'ye Yükseldi - Son Dakika
Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 102'ye Yükseldi

05.03.2026 19:05
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 102 ölü, 638 yaralı var. Orta Doğu'da can kaybı artıyor.

Lübnan'da İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye, yaralıların sayısı 638'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye, yaralıların sayısı 638'e yükseldiğini belirtti.

Öte yandan altıncı gününe giren savaşta İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Orta Doğu genelinde de çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülkelerden yapılan resmi açıklamalara göre; İsrail'de 10 kişi ölürken, Kuveyt'te 3, Bahreyn'de ve Umman'da 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Suriye'de 4 ve Irak'ta en az 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu ise Kuveyt'teki İran saldırıları sırasında 6 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 102'ye Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 102'ye Yükseldi - Son Dakika
