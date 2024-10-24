Lübnan'dan İsrail'e 82 Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e 82 Roket Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in Nehariya kentine 50 roket fırlattı; 4 kişi yaralandı.

24.10.2024 13:13
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Lübnan'dan İsrail topraklarına en az 82 roket fırlatıldığı, Nehariya kentinde 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın kuzeydeki Safed şehrine 30 roket fırlattığı, roketlerin büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiği, yaralanma veya büyük bir hasar bildirilmediği kaydedildi. Akka şehrine fırlatılan 2 roketin ise açık bir araziye düştüğü ve yaralanan olmadığı belirtildi. Roket saldırısı nedeniyle kentin güneyindeki sanayi bölgesinde sirenler çaldığı öğrenildi.

Nehariya'da 4 kişi yaralandı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Nehariya kentine 50 roket fırlatıldığını ve savunma sanayi üssünün hedef alındığını duyurdu. Celile Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, roket saldırısında 4 kişinin şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığı ifade edildi. Yaralananlardan ikisinin durumunun orta dereceli olduğu, diğerlerinin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Nehariya'ya atılan roketlerden birinin Netiv Hashayara yerleşim bölgesindeki bir eve isabet ettiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'dan İsrail'e 82 Roket Saldırısı - Son Dakika

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