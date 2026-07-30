Lübnan Ordusu Güneydeki Konuşlanmayı Tamamlıyor - Son Dakika
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Lübnan Ordusu Güneydeki Konuşlanmayı Tamamlıyor

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General Haykal, Lübnan Ordusu'nun güneydeki konuşlanmasını tamamladığını açıkladı ve destek çağrısı yaptı.

Lübnan Ordusu Komutanı General Rudolph Haykal ordunun 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ordu mevcut anlaşmalar doğrultusunda ve ulusal ilkeler ile gerekliliklere uygun olarak güneydeki konuşlanmasını tamamlıyor" dedi.

Lübnan Ordusu, ülkenin güneyindeki güvenlik düzenlemeleri kapsamında İsrail'in çekildiği bölgelere konuşlanma çalışmalarını sürdürüyor. Lübnan Ordusu Komutanı General Rudolph Haykal ordunun 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada bölgedeki son duruma değindi. Haykal, "Ordu, sınırlı kaynaklardan, görevlerin büyüklüğünden ve hassas şartlardan kaynaklanan önemli zorluklara rağmen tüm görevlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Ordu ayrıca, mevcut anlaşmalar doğrultusunda ve ulusal ilkeler ile gerekliliklere uygun olarak güneydeki konuşlanmasını tamamlıyor" dedi.

Ordunun halkın köylerine ve kasabalarına güvenli dönüşünü sağlamak için çalışmalarını sürdüğünü ve İsrail güçlerinin çekildiği işgal altındaki tüm bölgelere konuşlanmaya hazır olduğunu söyleyen Lübnanlı Komutan, "Ancak işgal çabalarını engellemek amacıyla devam eden saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. General Rudolph Haykal, Lübnan'ın istikrarı ve bölgesel güvenlik için orduya yapılan desteğin bir yatırım olduğunu belirterek, daha güçlü askeri kapasite ve daha fazla uluslararası destek çağrısında bulundu.

Üçlü Çerçeve Anlaşması 26 Haziran'da imzalanmıştı

İsrail ile Lübnan arasındaki Üçlü Çerçeve Anlaşması 26 Haziran'da Washington D.C'de imzalanmıştı. Çerçevede İsrail'in ilk aşamada çekileceği iki "pilot bölge" öngörülürken, "Bu bölgelerde devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasının ve altyapılarının kaldırılmasının başarıyla tamamlandığının doğrulanmasının ardından, Lübnan ordusu, bu bölgelerde tam ve etkin güvenlik sorumluluğunu üstlenecek, uluslararası destekli yeniden imar çalışmaları başlayacak ve Lübnanlı siviller, yalnızca Lübnan devlet kurumlarının kontrolü altındaki bu bölgelere güvenli şekilde dönebilecek" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, 3. Sayfa, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan Ordusu Güneydeki Konuşlanmayı Tamamlıyor - Son Dakika

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