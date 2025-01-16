Lüks Araç Hastane Aciline Girdi

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Lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi: O anlar kamerada

Görünmez kazada sürücü yaralandı, bir kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen 'otomatik vites' kazasında lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi. Görünmez kazada sürücü yaralandı, bir kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin karşısındaki otoparka 34 PNR 40 plakalı BMW marka SUV tipi otomobilini park etmeye çalışan Tuna Ç.(57), iddiaya göre otomatik aracını sürüş modunda unuttu. Hareket eden araç önce otoparktaki 5 araca zarar verdi. Akabinde lüks araç, park halindeki 55 AOC 048 plakalı otomobile vurarak hastane aciline girmesine yol açtı. Camları kıran otomobilin ön kısmı acil servise girdi. Kazadan kaçmaya çalışan bir vatandaş ise sürüklenen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü Tuna Ç. yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.