Lüks aracın kundaklandığı olayın perde arkasında organize suç örgütü çıktı - Son Dakika
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Lüks aracın kundaklandığı olayın perde arkasında organize suç örgütü çıktı

Zonguldak'ta geçen hafta park halindeki lüks bir aracın kundaklandığı olayın ardından organize suç örgütü ortaya çıktı. İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

27.08.2024 20:29
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Lüks aracın kundaklandığı olayın perde arkasında organize suç örgütü çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen hafta park halindeki lüks bir aracın kundaklandığı iki aracın ve bir evin hasar gördüğü olayın arkasından organize suç örgütü çıktı. İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay geçen 18 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'taki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında meydana geldi. Patlama sesiyle irkilen apartman sakinleri yangını fark edince telaşla apartmanı tahliye etti. İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı Mercedes marka otomobille birlikte park halindeki diğer iki araç ve bir evin de zarar gördüğünü fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mercedes marka lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken otoparkta bulunan diğer iki otomobilde de büyük hasar oluştu.

Kundaklama olayını güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yüzünü kapatan bir şüphelinin elinde bidon ile otoparka girdikten bir süre sonra ayrıldığını, kısa süre içerisinde de yangının meydana geldiğini belirledi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince koordineli bir çalışma yürütüldü. İstanbul'da üç gün süren operasyonun neticesinde titiz bir soruşturma gerçekleştirildi.

6 şüpheli adliyede

Olayın, İstanbul'da tefecilik faaliyetleri yapan organize bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ersin Y. ile diğer şüpheliler E.Y., B.Ö., S.İ.B., Y.B., H.S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Kundaklama olayını S.İ.B.'nin yaptığı öne sürülürken, şüphelilerin tefecilik sebebiyle verdikleri parayı alamadıkları iddiasıyla kundaklama olayının gerçekleştirildiği iddia edildi. Şüphelilerin oto galeri, inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği öğrenilirken sevk işlemleri sırasında şüphelilerden birinin yakını "Hami'yi kurtar" şeklinde bağırdı.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA

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