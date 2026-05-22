Korkuteli'nde korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye yolu Kızılcadağ mevki arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinde Antalya istikametine gelen Yakup K. (45) idaresindeki EA-889-XF idaresindeki plakalı BMW marka otomobil, havanın yağmurlu olmasından dolayı takla attı. Kazada, yolcular Mehmet Ali Kösek (73) ve Ümmü Kösek (73) hayatını kaybetti,sürücü Yakup Kösek (45) ve yolcu Gülden K. (45) yaralandı.

Sürücü Yakup K. ve Gülden K. olay yerindeki ilk devavilerinin ardından yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA