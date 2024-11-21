Lula, Suikast Girişimini Açıkladı - Son Dakika
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Lula, Suikast Girişimini Açıkladı

Lula, Suikast Girişimini Açıkladı

Brezilya'nın Cumhurbaşkanı Lula, göreve başlamadan önce zehirlenmeye çalışıldığını duyurdu.

21.11.2024 19:26
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisinin "zehirlemeye" çalışıldığını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Lula, kendisini "zehirlemeye" çalıştıklarını ve bunun başarısız olduğunu belirterek, hayatı için şükrettiğini söyledi. Lula, kendisini kimlerin zehirlemeye çalışanların kim olduğunu paylaşmadı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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