Lüleburgaz\'da Anız Yangını Söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alanda etkili oldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ