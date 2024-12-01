Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, panik yaşayan bazı vatandaşlar, itfaiye merdivenleriyle yere indirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın son katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle birlikte, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın esnasında panik yaşayan bazı vatandaşlar, itfaiye merdivenleriyle yere indirildi.
Yangın evde maddi hasara yol açarken, çıkış sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüleburgaz'da Apartman Yangını - Son Dakika
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