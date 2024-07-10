Lüleburgaz'da Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kedi, apartmanın gider borusuna sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi iş makineleri yardımıyla kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu ve doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.

10.07.2024 17:01
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boruya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesi'nde bir kedi apartmanın gider borusuna sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve fen işleri ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çalışma sonucunda yavru kedi doğal ortamına bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Boruya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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