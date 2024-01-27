 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından ivedilikle söndürüldü.

Lüleburgaz\'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
27.01.2024 - 12:38,
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından ivedilikle söndürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli, Lüleburgaz, Sakızköy, İtfaiye, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement