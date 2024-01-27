Lüleburgaz\'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından ivedilikle söndürüldü. - KIRKLARELİ