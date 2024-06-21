Lüleburgaz\'da D-100 Karayolunda Tır Yangını

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolunda bir tırda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla müdahale ettiği yangını söndürdü.

Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında D-100 karayolunda öğle saatlerinde bir tır aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Karayolunda üzerindeki yangın nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik akışı, yeniden normale döndü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ