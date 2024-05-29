Lüleburgaz\'da Eski Hastanede Patlama

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan eski devlet hastanesinde bugün kazanların sökülmesi esnasında bir patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri olay yerinin yakınında bulunan bir kişiye tedbir amacıyla müdahale etti.

Lüleburgaz'daki eski devlet hastanesinde bugün kazanların sökülmesi esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve patlamanın yaşandığı alana girişler kapatıldı. Vatandaşlar ise paniğe kapılmamaları konusunda uyarıldı.

İlgili birimlerden yapılan açıklamada, kazanın büyümeden kontrol altına alındığı ve durumun yakından takip edildiği belirtildi. - KIRKLARELİ