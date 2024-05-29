Lüleburgaz'da Eski Hastanede Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lüleburgaz'da Eski Hastanede Patlama

Lüleburgaz\'da Eski Hastanede Patlama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan eski devlet hastanesinde bugün kazanların sökülmesi esnasında bir patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri olay yerinin yakınında bulunan bir kişiye tedbir amacıyla müdahale etti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve patlamanın yaşandığı alana girişler kapatıldı. Vatandaşlar ise paniğe kapılmamaları konusunda uyarıldı. Kazanın büyümeden kontrol altına alındığı ve durumun yakından takip edildiği belirtildi.

29.05.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan eski devlet hastanesinde bugün kazanların sökülmesi esnasında bir patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri olay yerinin yakınında bulunan bir kişiye tedbir amacıyla müdahale etti.

Lüleburgaz'daki eski devlet hastanesinde bugün kazanların sökülmesi esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve patlamanın yaşandığı alana girişler kapatıldı. Vatandaşlar ise paniğe kapılmamaları konusunda uyarıldı.

İlgili birimlerden yapılan açıklamada, kazanın büyümeden kontrol altına alındığı ve durumun yakından takip edildiği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, İnceleme, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da Eski Hastanede Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:03:09. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Eski Hastanede Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement