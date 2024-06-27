Lüleburgaz'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.06.2024 10:15
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında, 22 SA 116 plakalı otomobil ile 39 LC 06 plakalı traktör henüz belirlemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil içinde bulunan, Şevval Varol (17) isimli genç bayan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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