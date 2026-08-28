Lüleburgaz\'da Otoparkta Vandalizm Olayı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoparkta bulunan çok sayıda araç ve kamyonetin camları kaldırım taşlarıyla kırıldı.

Olay gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede 1 kadın ve 6 erkekten oluşan 7 kişilik bir grup bulunduğu, daha sonra grubun içerisinden 3 kişinin otoparkta kaldığı öğrenildi.

İddiaya göre 3 kişi, otoparkta bulunan çok sayıda araç ve kamyonetin camlarını kaldırım taşlarıyla kırdı. Bazı araçların kaportalarında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araçlarda ve olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından kısa süre içerisinde yakalanan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.