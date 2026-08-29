Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Lüleburgaz\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Kırklareli Lüleburgaz'da motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Lüleburgaz-Babaeski istikametinde, Sarıcaali Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MCV 885 plakalı motosiklet, 34 DZF 653 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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