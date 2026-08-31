Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Lüleburgaz\'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ikamette ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 335 adet sentetik ecza, 44,50 gram skunk, 3,27 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ile 630 euroya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan F.T. ve K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:00:35. #7.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement