Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi

Geniş Video İzle

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

07.05.2024 11:38  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi.

24 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

Lüleburgaz ilçesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekanlara baskın gerçekleştirdi. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde, yasadışı çalışan 24 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ilçe diken üstünde! 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, kadınların cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Bir ilçe diken üstünde! 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu tespit edildi

SINIRDIŞI EDİLDİLER

Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Doğan: sınır dışı ediliyor 1 hafta sonra diğer kapıdan gelıyor 17 0 Yanıtla
    Kemsl: peşlerine git donmesinler 7 2
  • Berker: Darısı Antalya’daki yabancı uyruklulara 8 0 Yanıtla

12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 12:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement