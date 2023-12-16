Lüleburgaz\'da Yanmış Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi bir kişi evinde yanmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ramadan Temel'den (63) haber alamayan arkadaşı evine gitti. Evden yanık kokusu geldiğini fark eden arkadaşı durumu ihbar etti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Temel'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Temel'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan Temel'in yatağında elektrikli battaniye olduğu tespit edildi. - KIRKLARELİ