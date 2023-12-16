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Lüleburgaz'da Yanmış Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Yanmış Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Yıldırım Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ramadan Temel'in evinde yanık kokusu fark edilmesi üzerine yapılan incelemede, Temel'in yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Temel'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda, Temel'in yatağında elektrikli battaniye olduğu belirlendi.

Lüleburgaz\'da Yanmış Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
16.12.2023 - 22:20,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi bir kişi evinde yanmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ramadan Temel'den (63) haber alamayan arkadaşı evine gitti. Evden yanık kokusu geldiğini fark eden arkadaşı durumu ihbar etti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Temel'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Temel'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan Temel'in yatağında elektrikli battaniye olduğu tespit edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Lüleburgaz, Son Dakika

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