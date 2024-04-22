Lunaparkta çalışan genç, adrenalin oyun aracının çarpması sonucu ağır yaralandı

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Harçlığını çıkarmak için çalıştığı lunaparkta kafasına "Adrenalin" oyun aracı çarpan genç, ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı lunaparkta kafasına adrenalin oyun aracı çarpan genç ağır yaralandı. 16 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Harikalar Diyarı Parkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, harçlığını çıkarmak için lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa. A'nın kafasına "Adrenalin" adlı oyun aracı çarptı. Mustafa A'nın yardımına aynı lunaparkta çalışan 17 yaşındaki arkadaşı K.E geldi. Ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç önce Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gencin ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Lunaparkta çalışan aynı yaşta çocuklar var"

Kardeşinin kafatasında kırıklar olduğunu belirten gencin abisi Sait Atmaca, "Kardeşim 16 yaşında. Yetkililerden yardım istiyorum. Lunapark'ta çalışan aynı yaşta çocuklar var. İhmal var. Makine kardeşimin kafasına çarpıyor ve olay yerine yığılıyor. Kafatasında çeşitli kırıklar var" diye konuştu.

"Arkamı döndüğümde arkadaşımın düşüşünü gördüm. Durumu çok ciddi"

Aynı lunaparkta çalıştığı arkadaşı K.E. olay anını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Arkadaşının sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden K.E., "Ben de bu lunaparkta sigortasız olarak çalışıyorum. Arkadaşım adrenalin makinesinde çalışıyordu. Akşam çalışırken arkama döndüğüm esnada Mustafa'nın düşüşünü gördüm. İhmalkarlık olduğu için arkadaşım kaza geçirdi. Koşarak arkadaşımın yanına gittim. Sağlık durumu çok ciddi. Kafasında kırık mevcut. Beyninde kanama var" dedi.