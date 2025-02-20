Lütfü Savaş, CHP'den İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lütfü Savaş, CHP'den İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Savaş, partisini eleştiren bir paylaşım yaparak, disiplin cezasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

20.02.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den 11 Aralık 2024'te ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş mahkemeye başvurarak ihraç kararının kaldırılmasını talep etti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" paylaşımı yaptı.

'Savaş, ihracın kaldırılmasını talep etti'

Buna ilişkin, 11 Aralık 2024'te yapılan disiplin soruşturması sonucunda Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Disiplin Kurulunca CHP'den ihraç edildi. Savaş ardından 31 Ocak'ta Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin disiplin cezasının iptalini ve kaldırılmasını talep etti.

Mahkemeye yapılan başvuru dilekçesinde, "Dava konusu disiplin cezası müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı olarak verilmiş olup verilen ceza, T.C. Anayasa'sına, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırıdır. 'Tüm dosya kapsamı, deliller, şikayet ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde' denilmiş ise de savunma talepli yazıda şikayetin tam olarak ne olduğu veya neye istinaden yapıldığı, yani isnadın tam olarak ne olduğu net bir biçimde ortaya konulmamıştır. Savunma talep yazısında; isnat edilen somut fiil, fiilin hukuki nitelendirmesi, karşılığında öngörülen disiplin cezası, elde edilen deliller gibi hususların soruşturulana bildirilmesi gerekmekte olup savunma istem yazısı bu şartları taşımadığından müvekkilimin savunması usulüne uygun alınmamış olduğundan disiplin cezası şekil unsuru yönünden hukuka aykırıdır" ifadeleri yer aldı.

Savaş ayrıca yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti arasında yapılan 'Kent Uzlaşısı' modeli eleştirdi.

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen ise mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Ceza hukuku açısından bakıldığında, suç teşkil edebilecek bir durumu ihbar etmek veya önlemeye çalışmak bir sorumluluktur. Müvekkilimin bu paylaşımı, parti tüzüğü ve siyasi partiler kanunuyla uyumlu bir davranıştır. Aksine, bu davranışın cezalandırılması hukuka aykırıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lütfü Savaş, CHP'den İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Lütfü Savaş, CHP'den İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.