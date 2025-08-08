M23 İsyancıları Kongo'da 319 Sivili Öldürdü - Son Dakika
M23 İsyancıları Kongo'da 319 Sivili Öldürdü

08.08.2025 13:11
BM, M23 isyancılarının Kongo'da Temmuz ayında 319 sivili öldürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler, M23 isyancılarının Temmuz ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 319 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki M23 isyancılarının saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Türk, M23 isyancılarının Temmuz ayında ülkenin doğusunda 48'i kadın 19'u çocuk 319 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Türk yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde yaşanan şiddet olaylarının M23'ün 2022'de yeniden ortaya çıkmasından bu yana bu tür saldırılarda kaydedilen en büyük can kaybı olduğunu söyledi. Türk Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cinayetlerin Rutshuru bölgesindeki 4 köyde 9-21 Temmuz tarihlerinde işlendiğini ve kurbanların çoğunun "ekim mevsiminde tarlalarında kamp kuran yerel çiftçiler" olduğunu söyledi.

Ayrıca iki BM kaynağı ölenlerin 100'ünün kimliklerinin tespit edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

M23 lideri Bertrand Bisimwa ise BM raporunun bir "karalama kampanyası" olabileceğini de belirterek soruşturma açacaklarını söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmaların nedeni 1990'lara dayanıyor. Tutsilerden oluşan ve başka bir isyancı grubun kolu olarak 2012 yılında kurulan M23, azınlık hakları için mücadele ettiklerini savunurken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti ise Ruanda destekli isyancıların ülkenin doğu bölgesindeki geniş maden zenginliklerini kontrol altına almaya çalıştığını belirtiyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda'yı M23'e yardım etmekle suçlarken Ruanda suçlamaları uzun süredir reddediyor. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

