Maaş alamadıkları için kule vincin tepesinde eylem yaptılar - Son Dakika
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Maaş alamadıkları için kule vincin tepesinde eylem yaptılar

Kahramanmaraş'ta iki inşaat işçisi, maaş alamadıklarını öne sürerek kule vincin tepesine çıkıp eylem yaptı. İşçiler, birikmiş maaşlarının ödenmesini istedi.

28.08.2024 23:23
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Aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle kule vincin tepesinde eylem yaptılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki inşaat işçisi, maaş alamadıklarını öne sürerek kule vincin tepesine çıkıp eylem yaptı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 aydır yüklenici firma SOLİD'den maaşını alamayan 2 inşaat işçisi, alanda bulunan kule vincin tepesine çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Firmanın kendilerine verdiği sözü yerine getirmediğini dile getiren işçiler, birikmiş maaşlarının ödenmesini istedi.

Kule vincin tepesine çıkarak tepkisini dile getiren Nihat Akçakaya, "Bu arkadaşlar bize 3 aydan beri maaş vermiyor. Yarın yarın diyorlar, bu yarın bitmiyor ve sorunumuz çözülmüyor. En sonunda yukarıya çıkarak paramızı almaya çalıştık, başka türlü yolu kalmadı. Bütün yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Şu anda 35-40 tane adam var, haklı bir direniş yaptık. Buradan paramızı almadan gitmeyeceğiz" dedi.

Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kule vincin üstünde duran işçileri polis ekipleri ikna etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maaş alamadıkları için kule vincin tepesinde eylem yaptılar - Son Dakika

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