Maaşını alamadı, eczacıyı öldürdü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağı Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışan sırasında şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

ECZACI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.