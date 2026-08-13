Mabel Matiz'in Klip Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şarkıya ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.