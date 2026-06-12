Maçka'da Tır Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Maçka'da Tır Yangını Paniğe Neden Oldu

Maçka\'da Tır Yangını Paniğe Neden Oldu
12.06.2026 18:42
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Seyir halindeki tırın kaza yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Maçka ilçesinde seyir halindeki kiremitli yüklü bir tırın bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaza, Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi'nde, Gümüşhane-Trabzon karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tırın kasasında bulunan kiremitler karayoluna saçıldı. Sürüklenmenin ardından iki bariyer arasında kalan tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaza sonrası tırın kasasından yola saçılan kiremitler nedeniyle ulaşım aksarken, bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler de çalışmalara destek verdi. Vatandaşlar, karayoluna dökülen kiremitleri kendi imkanlarıyla yol kenarına taşıyarak trafiğin yeniden açılmasına katkı sağladı. Karayoluna dökülen kiremitlerin ve araç kalıntılarının temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Maçka'da Tır Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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