Maçka Parkı'ndaki Vurulma Olayında Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maçka Parkı'ndaki Vurulma Olayında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Maçka Parkı\'ndaki Vurulma Olayında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Burak Ulutaş, Maçka Parkı'nda 18 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

24.12.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maçka Parkı'nda 18 gün önce başından vurulmuş olarak bulunan ve hastanede tedavi gören Burak Ulutaş (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulutaş'ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

Olay, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Maçka Parkı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı görmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaparken, başından vurulan kişinin kimliği Burak Ulutaş olarak belirlenmişti. Ayrıca Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulmuştu.

18 gün sonra hayatını kaybetti

Öte yandan, hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş'ın dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulutaş'ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi. Ulutaş'ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maçka Parkı, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maçka Parkı'ndaki Vurulma Olayında Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:48 İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa’ya ’terör örgütü’ olarak kabul edin talimatı İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
17:48 Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
17:46 Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
17:24 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
17:16 Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yaptığını Roma’da da yapıyormuş Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş
16:59 Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı
16:59 Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 13:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Maçka Parkı'ndaki Vurulma Olayında Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.