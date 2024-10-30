Madde Bağımlısı Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman'da, uzandığı kaldırım üzerinde hareketsiz yatan madde bağımlısı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında yerde hareketsiz bir şekilde yatan ve hiçbir şekilde tepki vermeye M.T. isimli şahsı yerde gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan şahsın madde bağımlısı olduğunu tespit etti. Yerinden kalkamayan şahıs ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN