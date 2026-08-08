Alacaklarının ödenmediğini iddiasıyla bir araya gelen Doruk Madencilik çalışanları, Çankaya Belediyesi önünde eylem yaptı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinden Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen kıdem tazminatı, ücret ve sigorta primleri için Çankaya Belediyesi önünde eylem yaptı. İşçiler adına konuşan Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, şirketle herhangi bir uzlaşma sağlanmadığını belirterek, "EPİAŞ'a verdiği elektriği de devletimiz taksitler halinde firmadan alsın" açıklamasında bulundu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinden Ankara'ya yürüyerek gelen Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Çankaya Belediyesi önünde açıklama yaptı. Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, kıdem tazminatı, birikmiş ücret alacakları ve sigorta primlerinin ödenmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler, yaşadıkları sorunları kamuoyuna duyurmak amacıyla basın açıklaması yaparak, yetkililerin yaşanan mağduriyete müdahale etmesini talep etti.

"EPİAŞ' a verdiği elektriği de devletimiz taksitler halinde firmadan alsın"

İşçiler adına açıklama da bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş) Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Yıldızlar Holding madencilik hayatından anlamadığını dile getirerek şunları dedi:

"Holding bünyesinde çalışan çaycısına kadar, tüm herkesin alacakları bir an önce ödesin. Herkese bir ileri dönük maaşlarına rağmen bu tek bıraksın. Ama bu da çözüm değil. Çünkü bu şirket defalarca söz vermesine rağmen hiçbir zaman sözü yerine gelmemiştir. Bunun en kısa ve en etkili yönü az önce bahsettiğim gibi. EPİAŞ arkadaşların alacağını bir seferde ödesin. EPİAŞ' a verdiği elektriği de devletimiz taksitler halinde firmadan alsın. Ankara'nın çeşitli noktalarında mücadelemizi sürdüreceğiz"