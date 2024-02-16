Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Zanlılardan 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

16.02.2024 22:18  Güncelleme: 22:18
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Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Kaynak: İHA

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