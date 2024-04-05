Madencinin Elektrik Çarpması Sonucu Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Tamamlandı - Son Dakika
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Madencinin Elektrik Çarpması Sonucu Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Tamamlandı

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Zonguldak'ta 25 yaşındaki maden işçisi Soner Korkut'un elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayda hazırlanan bilirkişi raporunda kaçak akım rölesine dikkat çekildi. Rapor, panoda olmayan kaçak akım rölesinin ölümü önleyebileceğini belirtti. Ayrıca raporda, ocaktaki elektrik panolarının alev sızdırmaz özelliğinin bulunmadığı, elektrik tesisatında topraklama kablosunun kesilerek bağlantı yapıldığı ve su havuzlarına giden elektrik kablolarının düzensiz bir şekilde monte edildiği tespit edildi.

05.04.2024 14:34
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25 yaşındaki madencinin elektrik çarpması sonucu öldüğü olayda bilirkişi raporu tamamlandı

Raporda, panoda olmayan kaçak akım rölesinin ölümü önleyebileceği belirtildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 25 yaşındaki maden işçisi Soner Korkut'un çalıştığı madende elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayda sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda kaçak akım rölesine dikkat çekildi.

Geçen 2 Nisan günü Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta ruhsatlı işletilen maden ocağında iş kazası yaşandı. Madende elektrikçi olarak çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Arkadaşlarının durumu fark edip olay yerine sağlık ekipleri çağırdığı olayda; Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, TTK Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi, elektrik ve maden mühendisleri, iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti ile birlikte madende incelemelerde bulundu.

Bilirkişi; inceleme sonrası raporunu hazırlayarak sundu. Hazırlanan raporda ocakta çok sayıda su çukuru bulunduğu; suların dalgıç pompalar yardımıyla tahliye yapıldığı, maden işçisi Soner Korkut'un da 30 santimetre derinliğindeki su çukurunun içinde bulunduğuna yer verildi.

Ayrıca madendeki elektrik panolarının alev sızdırmaz özelliğinin bulunmadığı, Soner Korkut'un yanında bulunan pompanın elektrik tesisatında topraklama kablosunun kesilerek bağlantı yapıldığı, elektrik panosunda da kaçak akım rölesinin olmadığı, direk sigorta ile bağlantı yapıldığı tespit edildi. Raporda ayrıca kaçak akım rölesinin bulunması halinde ölümün önlenebileceğine de dikkat çekildi.

Öte yandan elektrikçinin tek başına tamir yapmaması gerektiği, su havuzlarına giden elektrik kabloların gelişigüzel duvarlara monte edilip seyyar kablolar çekildiği, kabloların bazı bölgelerde ezik olduğuna da raporda yer verildi.

17 Aralık 2023 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanınca ocaktaki elektrik pano ve ekipmanlarının ateş geçirmez ve atex belgeli olması gerektiği şeklinde şirketin öneri defterine yazdığı da raporda yer aldı.

Olaydan sonra gözaltına alınan işletme mühendisi Y.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ocak sahibi H.D. savcılıkça serbest bırakılırken iki iş güvenliği uzmanı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Korkut, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Madencinin Elektrik Çarpması Sonucu Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madencinin Elektrik Çarpması Sonucu Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Tamamlandı - Son Dakika
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