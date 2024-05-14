Maganda kurşunuyla bebeğini kaybeden kadın hayata tutunamadı - Son Dakika
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Maganda kurşunuyla bebeğini kaybeden kadın hayata tutunamadı

Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve karnındaki 3 aylık bebeğini kaybeden kadın, hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

14.05.2024 00:22
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Maganda kurşunuyla bebeğini kaybeden kadın hayata tutunamadı

Maganda kurşunu anneyi ve karnındaki bebeği hayattan kopardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve karnındaki 3 aylık bebeğini kaybeden kadın, hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs'ta Ceylanpınar ilçesine bağlı bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkiinde yaşandı. Düğünde gelin Saadet K.'nin evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Önce karnındaki bebeğini kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan kadın, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki 3 aylık bebeği kurtarılamadı.

Yaşam savaşını kaybetti

Olay sonrası ağır yaralanan ve karnındaki bebeğini kaybeden 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Özdemir'in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar'da toprağa verilecek.

Olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi K.'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Fevzi K. tutuklanırken Cuma K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maganda kurşunuyla bebeğini kaybeden kadın hayata tutunamadı - Son Dakika

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