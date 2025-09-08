Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber

Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber
08.09.2025 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde düzenlenen bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucunda 6 yaşındaki Ayşe Demirhan hayatını kaybetti,

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muş'ta yürek yakan bir olay meydana geldi. Varto ilçesine Sanlıca köyünde düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
Rıdvan Dilmen’den A Milli Takım’a sert tepki Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki
Uğurcan Çakır’dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj Uğurcan Çakır'dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj
Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk
Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi
Hamas’tan ateşkes çıkışı Şartları sıraladılar Hamas'tan ateşkes çıkışı! Şartları sıraladılar

20:08
Fransa’da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL’ye çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL'ye çıkacak
19:28
Fenerbahçe Djiku’nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti
19:17
Kabine sonrası Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz
Kabine sonrası Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz
18:40
İzmir’deki karakol saldırısında 4 şehirde 9 gözaltı
İzmir'deki karakol saldırısında 4 şehirde 9 gözaltı
16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 21:28:42. #7.13#
SON DAKİKA: Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.