Mahalle ortasında patlatılan el yapımı patlayıcının görüntüleri ortaya çıktı

3.Sayfa

Mardin Mazıdağı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcılar, gece saatlerinde mahalle içinde patlatıldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

CAMİNİN KARŞISINDAKİ HARABE EVDE PATLATTILAR

Dün gece saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde iddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.