Mahalle sakinlerine yakalanınca yaptığı sapıklığın bedelini ağır ödedi

Esenyurt'ta giriş katlardaki evlerin camına yaklaşarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İddiaya göre, K.B. isimli şahıs, bir mahallede giriş katlarda oturan kadınların camlarına yaklaşıp cinsel organıyla uygunsuz davranışlarda bulundu. Durumu fark eden çevre sakinleri, şahsı olay yerinde yakalayarak darbetti. Olay anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli K.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, mahalleli tarafından yapılan fiziki müdahaleye ilişkin de inceleme başlatıldı.