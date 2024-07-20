3.Sayfa

Mahallede husumetli aileler birbirine girdi

3 kişinin yaralandığı kavgada 7 şahıs gözaltına alındı

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada polis zor anlar yaşadı. Kadınlarında karıştığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yakutiye ilçesi Kavakkapı mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Silah ta kullanılan kavgada biri hafif 3 kişi yaralandı. Polis kavgayı güçlükle önlerken kadınları balkonlardan karşılıklı bağrışmaları dikkat çekti.

Polis kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.