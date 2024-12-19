Mahalleli Adamı Darp Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mahalleli Adamı Darp Etti

Geniş Video İzle

Esenyurt'ta sokakta bir çiftin tartışmasına gençler müdahale etti; kadına bağıran adam darp edildi.

19.12.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak ortasında kadına bağıran adamı böyle darbettiler

Esenyurt'ta sokakta tartışan çifte mahalleli müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çiftin tartışmasına mahallenin gençleri müdahale etti. Kadına bağıran adam gençler tarafından darp edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir çift sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Adamın kadına bağırdığını gören mahallenin gençleri ise olaya müdahale ederek çifti ayırmak istedi. Tartışmanın devem etmesi üzerine gençler adamı darp ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Mahalleli Adamı Darp Etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Esenyurt, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalleli Adamı Darp Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mahalleli Adamı Darp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.