Mahalleli \'deprem oluyor\' sandı, gerçek bambaşka çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde direksiyon başına alkollü geçen Uğur S., otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki 2 araca çarptı.

MAHALLELİ DEPREM OLUYOR SANDI

Büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, deprem oluyor sandı. Balkonlara koşan mahalleli, gördükleri manzara sonrası durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

1.75 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde, Uğur S.'nin ehliyetine el konulduğu için olmadığı ve 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uğur S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, aracı ise otoparka çekildi.