Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı

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Bursa'da daha önce ehliyetini alkolden kaptıran ve yeniden direksiyon başına alkollü geçen sürücü park halindeki 2 araca zarar verdi. Gece yarısı büyük gürültüyle uyanan mahalle sakinleri 'deprem oluyor' diye panik yaşarken, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

11.02.2025 17:22  Güncelleme: 17:55
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde direksiyon başına alkollü geçen Uğur S., otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki 2 araca çarptı.

Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı

MAHALLELİ DEPREM OLUYOR SANDI

Büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, deprem oluyor sandı. Balkonlara koşan mahalleli, gördükleri manzara sonrası durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı

1.75 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde, Uğur S.'nin ehliyetine el konulduğu için olmadığı ve 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uğur S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, aracı ise otoparka çekildi.

Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
Mahalleli \'deprem oluyor\' sandı, gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, Yaşam, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Az zıkkım İçin 19 2 Yanıtla
  • Ceylan Koyuncu:
    alkol kötülüklerin anasıdır 18 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Özgür Özel'in "Kayseri'de satılmıyor" dediği zıkım bu zıkım 0 0 Yanıtla
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