Mahalleye çöp döken 4 şahsa "Yapmayın" diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mahalleye çöp döken 4 şahsa "Yapmayın" diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi

Mahalleye çöp döken 4 şahsa "Yapmayın" diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi Eskişehir'de 'bu kadarı da pes' dedirttiren olay Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir: "Mahalle muhtarıyım, buraya çöp dökemezsiniz dedim, küfürler etti, saldırıp yakama yapıştı" "Mahallenin güzel görünmesi...

13.03.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalleye çöp döken 4 şahsa "Yapmayın" diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi

Eskişehir'de 'bu kadarı da pes' dedirttiren olay

Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir:

"Mahalle muhtarıyım, buraya çöp dökemezsiniz dedim, küfürler etti, saldırıp yakama yapıştı"

"Mahallenin güzel görünmesi ile ilgili bir sorumluluğum var önüne gelen buraya çöp döküyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde iddiaya göre, özel mülk olan boş araziye kamyonetle çöp döken 4 şahsı uyaran 60 yaşındaki Muhtar Hüseyin Erdemir, maruz kaldığı küfürlerin ardından darp edildi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Orhangazi Mahallesi'nde dün ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir'e, özel mülk olan araziye peyzaj işi yapan bir şirket çalışanlarınca çöp ve inşaat malzemesi döküldüğü ihbarı yapıldı. Zamana kaybetmeden bahse konu noktaya giden muhtar Erdemir, çöp döken 4 şahsı uyardı. Uyarısına küfürlerle cevap alan 60 yaşındaki muhtar, durumun yanlış olduğunu ve zabıtaya haber vereceğini karşı tarafa iletti.

Çöp döken 2 şahıs muhtarı darp etti

Bunun üzerine daha da sinirlenen 4 şahıstan 2'si muhtara saldırdı. İddiaya göre çöp döken 2 şahıs darp etmesi sonucu muhtarın vücudunun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı incinmeler olurken, montu da yırtıldı. Çamurun üzerine düşen ve panolunu da kirlenen muhtar Hüseyin Erdemir, zaman kaybetmeden hastaneden darpla alakalı müracaatta bulunup, ardından da Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

"4 kişiydiler, 2'si bana saldırdı"

Konuyla alakalı konuşan Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, "Bugün saat 5 buçuk civarı vatandaşlar boş araziye çöp ve inşaat malzemesi döküldüğüne dair ihbar etti. Ben de muhtarlığı kapatıp gidip müdahale etmeye, fotoğraf çekmeye gittim. Oradakilerden birisi atlayıp 'Sen kimsin' diye sordu. 'Mahalle muhtarıyım, buraya çöp dökemezsiniz' dedim. Bana çok kötü küfürler etti. Üzerime saldırıp yakama yapıştı. 'Zabıtaları çağıracağım' dedim, onlara da küfür etti. Çok büyük küfürler yağdırdı. Ben hepsinden şikayetçiyim. 4 kişiydiler, 2'si bana saldırdı. Mahalledeki komşular yetişti. Komşular gelince kaçtılar. Beni darp ettiler. Halime bakın, perişan oldum. Daha önce gördüğüm kişiler değildi. Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Bizim burası kırsal mahalle olduğu için hep çöp döküyorlar. Bu durumdan rahatsız oluyorum. Burası şehrin girişi ve güzel görünmesi lazım. Benim mahallenin güzel görünmesi ile ilgili bir sorumluluğum var. Önüne gelen buraya çöp döküyor. Daha önce de böyle bir olay oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Erdemir, Yerel Haberler, Orhangazi, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Erdemir, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalleye çöp döken 4 şahsa 'Yapmayın' diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor

18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
16:48 Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 19:21:35. #7.13#
SON DAKİKA: Mahalleye çöp döken 4 şahsa "Yapmayın" diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.