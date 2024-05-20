Mahkeme Başkanı, Başörtülü Avukatı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Mahkeme Başkanı, Başörtülü Avukatı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Mahkeme Başkanı, Başörtülü Avukatı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna suç duyurusunda bulunan mahkeme başkanı, uyuşturucu sanığı avukatın kendisini başörtülü olmasından dolayı reddetmesini 'haksız gerekçe ile hakimleri reddetme' suçu olarak değerlendirdi. Dilekçede, başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı ve avukatın davranışının din ve vicdan hürriyetine aykırı olduğu belirtildi. Ankara Barosu'na da avukatın disiplin işlemlerinin yapılması talep edildi.

20.05.2024 00:08
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Mahkeme başkanı kendisini başörtülü olmasından dolayı reddeden uyuşturucu sanığı avukatı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna suç duyurusunda bulundu.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki uyuşturucu duruşmasında mahkeme başkanının 'başörtülü' olmasından ötürü reddi hakim talebinde bulunan sanık avukatı Alperen Demirdiş hakkında, mahkeme başkanı, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' ve 'Haksız gerekçe ile hakimleri reddetme ve bu sebeple davanın bilerek ve isteyerek gereksiz yere uzamasına neden olması ile görevi kötüye kullanma' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

"Başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır"

Konuya ilişkin Başsavcılığa sunulan dilekçede, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hatırlatılarak, "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' ve 'kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'. Yürürlükte olan kanunlarda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır" denildi.

"Başörtüsü takan kadınlara karşı gerçekleştirilen bu hareketi kabul etmek mümkün değildir"

Avukat Demirdiş'in reddi hakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Avukat Alperen Demirdiş'in pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.

"Avukata disiplin işlemlerinin yapılması talep edildi"

Öte yandan, Ankara Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçedeyse, "Avukat Alperen Demirdiş hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması hususunda gereğinin takdir ve ifası Baro Başkanlığı'nızdan rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Olayın geçmişi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu duruşmasında sanık avukatı Alperen Demirdiş, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olması sebebiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme başkanıysa reddi hakim talebi doğrultusunda savunma almayarak yargılamayı durdurmuştu. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaparak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Demirdiş hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Hakim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahkeme Başkanı, Başörtülü Avukatı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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