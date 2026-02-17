Mahkeme, Soylu'nun Yavaş'a Tazminatını Kaldırdı - Son Dakika
Mahkeme, Soylu'nun Yavaş'a Tazminatını Kaldırdı

17.02.2026 21:39
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu'nun Yavaş'a ödemesine hükmedilen tazminatı kaldırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a tazminat ödemesine hükmeden kararı kaldırdı. Mahkeme, Soylu'nun ifadelerini "siyasi polemik" saydı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Mansur Yavaş ile Süleyman Soylu arasında görülen manevi tazminat davasında yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL'lik tazminat kararını kaldırarak, davanın reddine hükmetti. Mahkeme Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a yönelik sözlerinin hukuka uygun olduğuna karar verirken, daha önce ödenen tutarın da iadesinin yolu açılmış oldu.

49 bin TL ödenmişti, karar bozuldu

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine açılmıştı. Yavaş, bu açıklamaların kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürerek, manevi tazminat davası açmıştı. İlk derece mahkemesi, Soylu'nun 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konularak, faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin tahsil edilmişti. Soylu'nun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı hukuka aykırı bularak, tamamen kaldırdı. İstinaf kararında, tarafların siyasetçi olduğu vurgulandı. Mahkeme, sert siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, Soylu'nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmü kaldırıldı ve davanın reddine karar verildi. Bu kararla birlikte Mansur Yavaş'ın açtığı dava sonuçlanmış olurken, Süleyman Soylu hukuken haklı bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

