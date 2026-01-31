Eskişehir\'de Katı Atık Vergisi\'yle ilgili emsal karar

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin Katı Atık Vergisi'yle birlikte vatandaştan ödemesini aldığı 7 bin 998 TL tutarındaki Katma Değer Vergisi (KDV), mahkeme kararıyla iptal edildi.

Tepebaşı Belediye Başkanlığı'nca 2025 yılının farklı dönemlerine ait katı atık bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen toplam 7 bin 998 TL tutarındaki KDV'nin iptaline ilişkin Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi'nde dava açıldı. A.İ. isimli davacı, kamu hizmetlerinin karşılığında alınan bedellerin vergi niteliğinde olduğundan KDV'ye tabi olmadığını ve yapılanın yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Belediye yetkilileri ise, yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğunu iddia ederek davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.

KDV'nin davacıya geri ödenmesine karar verildi

Mahkeme heyeti tarafından yapılan incelemede, Katı Atık Bedeli üzerinden hesaplanan KDV yetki yönünden hukuka uygun görülmedi. Bu sebeple bahse konu KDV bedelinin iptaline ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 30 bin TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verildi. Karara karşı istinaf yolunun kapalı olduğu belirtildi.

"Mahkeme kararıyla belediyenin haklı olmadığı ortaya çıkmış oluyor"

Alınan karara ilişkin görüşü alınan Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Katı atık bedeli, şehrimizi oldukça rahatsız etti. Çok yüksek meblağlar geldi. Özellikle Tepebaşı Belediyesi de, Odunpazarı Belediyesi de aynı şekilde; ancak iş yerlerinden dolayı ciddi meblağlar ödemek zorunda kalındı. İnsanlar bu tahakkuk fişleriyle ilgili dava açmak isteyenler oldu. Bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak bir karar çıktı. Karar kesin; yani istinaf yolu da kapalı. Kesin olarak verilmiş bir karar. Bu kararda, KDV ile ilgili kısmı mahkeme iptal etti. Belediyeye, 'Sen KDV isteyemezsin, yetkili değilsin, Vergi Dairesi'nin yerine geçerek KDV tahsilatı yapamazsın' dedi. Aynı zamanda da belediyeyi karşı vekalet ücretine hükmetti. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Belediyenin özellikle 'ben bunu almalıyım' dediği noktada hakları olmadığını görüyoruz. Yani mahkeme kararıyla artık haklı olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Yaptığı tahsilatların büyük bir kısmında, özellikle KDV ile ilgili kısmında haksız. Artık geri kalan kısmı için de, anapara kısmı için de açılan ve devam eden davalar var. Onların da süreç ve sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR