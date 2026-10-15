Mahkeme vince asma iddiasıyla 3 sanığın imza tedbirini kaldırdı, yurt dışı yasağı sürüyor - Son Dakika
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Mahkeme vince asma iddiasıyla 3 sanığın imza tedbirini kaldırdı, yurt dışı yasağı sürüyor

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Mahkeme vince asma iddiasıyla 3 sanığın imza tedbirini kaldırdı, yurt dışı yasağı sürüyor
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Zihinsel engelli işçiye vince asarak eziyet ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın imza verme tedbiri kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor. Ankara 87. Asliye Ceza Mahkemesi davayı 24 Aralık'a erteledi; sanıklar 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Ankara'da zihinsel engelli işçiyi ayağından vince asarak eziyet ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın imza verme tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

Ankara 87. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Kemal Buldak ve Niyazi Ayhan hazır bulunurken, Mehmet Ali Şenkal ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme hakiminin söz vermesi üzerine konuşan sanıklar Budak ile Ayhan, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirdi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme, ara kararında sanıklar hakkında uygulanan imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar vererek, davayı 24 Aralık'a erteledi.

24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyorlar

Ankara'da sosyal medyada ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun H.S. olduğunu ve olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığını, yüzde 61 zihinsel engelli olduğunu belirlemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alınmıştı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "tehdit", "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak tutuklanırken, B.Ç. savcılıktan serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Mehmet Ali Şenkal, Niyazi Ayhan ve Kemal Buldak hakkında 'eziyet', 'cebir-tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 24 yıla kadar cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: İHA
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