Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki

Mahsun Kırmızıgül\'den yaz saati uygulamasına tepki

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya üzerinden yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Çocukların karanlıkta okula gitmek zorunda kalmasına dikkat çeken ünlü sanatçı, ailelerin ve öğretmenlerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çağrıda bulunan Kırmızıgül, 'Toplumun sesine kulak verin' dedi.

21.11.2024 14:57
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Ünlü sanatçı X platformundan yaptığı paylaşımında, "Ailelere zulmetmeyin, çocukları karanlıkta okula göndermeyin, öğretmenlerin yükünü artırmayın. Bu uygulama toplumun huzurunu ciddi şekilde bozuyor. Çocuklar okulu sevmekten uzaklaşıyor, onları karanlıkta uyandırmak her geçen gün daha zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

'BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a çağrıda bulunan Kırmızıgül, şunları yazdı;

"Sayın Enerji Bakanımıza ve gerekli mercilere çağrımdır: Bu yanlış uygulamayı sonlandırabilirsiniz. Lütfen toplumun sesine kulak verin, bu yanlıştan vazgeçin"

Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Son Dakika 3.Sayfa Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa yavuzdeger:
    Bunlar diyorsa vardır bir yamuk. Bunlar demlenen kesim. Desteklediği belli… 18 20 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    Vermezler. kendilerinin özel söförleri. çocuklarının özel söförleri var. güvenlikli korumalı villalarda otururlar. onlar için karanlık karanlık değil. 21 4 Yanıtla
  • Noci Kono:
    herşeyi biliyorsunuz ya 9 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş İşlerle Uğraşma 11 12 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Mal 10 10 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Haddini bilmeyenler takımı, toplumun kayla almadığı zat. 5 6 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Mahsun diyorsa yapmayın!! 3 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    İlk defa yararlı bir konuya el bastın sayın Kırmızıgül arkandayiz 3 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    keko,parayı buldu ya 1 2 Yanıtla
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