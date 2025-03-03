Mahsur Kediyi İtfaiye Kurtardı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Mudurnu ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki çam ağacına merdiven yardımla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. 30 dakika süren çalışmaların ardından ekipler kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan kedi tekrardan sokağa bırakıldı. - BOLU